Après les manches de Spa et de Liège, le biathlon d’été plantait ses installations sur le site du terrain de foot de Banneux pour l’avant-dernière manche de son circuit annuel. "Nous sommes limités pour le nombre de participants, explique Joachim Wacquez, un des organisateurs. Ne serait-ce que pour le pas de tir où le nombre de carabines et de cibles n’est pas extensible. Cette fois encore, l’épreuve était sold out depuis des mois et ce sont au moins 380 athlètes qui ont pris le départ de cette nouvelle manche. La météo n’était pas sous son meilleur jour mais c’est lors de la course élite que les choses se sont quelque peu dégradées, avec un vent et une pluie soutenus. Pour ce qui est du trail, ça n’a pas changé beaucoup mais sur le pas de tir, ce fut beaucoup plus compliqué."