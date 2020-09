L’URSL Visé entame officiellement sa saison ce week-end en Coupe de Belgique face à Munkzwalm, fraîchement promu en P1 dans sa province. Mais chez les Oies, ces derniers jours, on retient surtout l’arrivée, voire le retour, de Baptiste Schmisser au cœur de la défense visétoise. C’est manifestement la bonne pioche, (in) attendue, de cette fin de mercato pour José Riga et son staff.