Le HC Visé BM et Bocholt disputent ce samedi (20 h 10) à Hasselt la finale de la Coupe de Belgique… 2020.

En principe, celle-ci aurait dû opposer les frères Kedziora mais beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, et si Bartosz est resté à Visé, Damian a pris la direction d’Eupen.

"Je n’ai même pas essayé de le convaincre de me rejoindre à Visé, explique Bartosz. À 33 ans et avec deux enfants, il ne voulait plus jouer que pour le plaisir. Il habite à 2 km de la salle d’Eupen et il a d’autres priorités que le handball."

Cela n’a évidemment pas empêché les deux frères de parler un peu de cette finale.