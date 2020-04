Il est décédé ce mercredi à l'âge de 50 ans.

Vrai passionné des parquets et membre du conseil d’administration de Liège Basket où il s’occupait de la communication, des cotisations et du RGPD, Alain Collette va laisser un grand vide derrière lui. Actif par le passé dans d’autres clubs de la région liégeoise comme Awans ou encore Sprimont, il avait aussi pour loisir la photo. Ce mercredi matin, il a été emporté par le Covid-19 à l’âge de 50 ans.

"J’ai perdu un ami d’enfance, je suis toujours sous le choc", déclare Philippe Cheyrels. "J’étais en primaire avec lui et nous nous sommes retrouvés par l’intermédiaire du sport puisque nos enfants jouaient ensemble au basket."