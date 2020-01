David Beck sera l'entraîneur de Belleflamme la saison prochaine.

L'ex-coach d'Oupeye et Hannut, actuellement à Haneffe, succédera à Vincent Clavier.

La semaine dernière, Vincent Clavier avait annoncé qu'il n'entraînerait plus Belleflamme la saison prochaine. Un groupe de joueurs qu'il suivait depuis les benjamins et avec qui il avait passé huit ans dans les séries nationales et régionales.

Pour lui succéder, le club a voulu un coach qui puisse s'installer dans la durée, tout en ayant la possibilité d'amener les joueurs qu'il souhaite pour renforcer le groupe. L'objectif de Belleflamme, qui va descendre de TDM2, sera de se stabiliser le plus rapidement possible en R1 avant de repartir vers le haut du classement.