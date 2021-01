Ce n’est pas le covid mais un gros rhume. Les Panthers ne sont pas encore véritablement entrées dans ce championnat 2020-2021 si particulier. La fièvre monte et il faut l’arrêter avant que la maladie se déclenche.

Le match de ce samedi (18h) à Courtrai est le premier d’une série de 4 rencontres dont il faudra au moins retirer trois victoires pour rester dans le cadre de l’objectif fixé en début de saison : la 5e place. Car pour Pierre Cornia, les choses restent en l’état. "Ce qui m’inquiète surtout, c’est la manière", dit-il. "Je ne retrouve plus l’agressivité, la fluidité offensive dont nous faisions preuve."

De la saine agressivité, Emmeline Leblon en a à revendre. Pas étonnant qu’alors que les joueuses plus expérimentées coincent, ce soit elle qui se mette en évidence en ce moment. Elle est même devenue la meilleure marqueuse du club.

"Je suis content pour elle car c’est une bosseuse", dit Pierre Cornia. "Elle a eu une saison 2018-2019 compliquée mais elle a beaucoup progressé dans son jeu offensif et défensif."

Etudiante en troisième année de comptabilité à l’HELMO, la Montoise est la première surprise. "D’habitude, avec les examens, cette période de l’année est le pire pour moi. Mais je pense avoir progressé au niveau du pourcentage de shots, notamment grâce aux entraînements individuels avec Pierre. Je gère mieux mes émotions également. Ca aussi, c’est quelque chose qui se travaille à l’entraînement. Je dois à présent apprendre à bien lire le jeu."

Si on lui avait dit qu’elle en serait là 4 ans après son arrivée à Liège, elle n’y aurait pas cru. A 20 ans, elle en est à sa 4e saison de D1 et est devenue internationale. "J’étais venue pour jouer en cadettes et en R1 mais il y a eu des blessées, on m’a appelée et je n’ai plus quitté l’équipe."

Avec une petite pensée pour ses équipières qui souffrent aujourd’hui mais qui lui ont beaucoup apporté. "Même si c’est plus difficile pour elles en ce moment, elles ne se recentrent pas sur elles-mêmes, elles continuent à encourager les plus jeunes et c’est important car nous avons encore beaucoup à apprendre."