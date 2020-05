Les clubs apprenaient mardi soir que néerlandophones et francophones seraient séparés la saison prochaine. Beaucoup sont furax.

Les clubs n'ont pas l'intention de se laisser faire . "La réunion avait été constructive. Il y avait beaucoup de synergie et d'empathie. Maintenant, nous sentons que nous avons été manipulés. En tout cas, je ne défends pas du tout de telles valeurs. Nous allons nous concerter entre clubs pour voir ce qu'il est possible de faire. Tout le monde est révolté, on se demande qui a pu prendre une telle décision", explique Didier Longueville, du club d'Esneux.





Comme Esneux et Sprimont, la grande majorité des autres clubs francophones se sentent lésés et une nouvelle saga pourrait être en marche. D'autant plus, que les noyaux sont déjà en grande partie constitués et que cette décision verra sans aucun doute le niveau de notre basketball considérablement chuter.



Les clubs et l'AWBB se sont d'ailleurs donné rendez-vous ce jeudi soir afin d'évoquer le sujet et de tenter d'y voir plus clair quant aux motivations.



La saison prochaine, la TDM2 sera divisée en deux séries. Jusque là, rien d'extraordinaire. Les clubs étaient même satisfaits car la répartition promettait de beaux derbys et quelques matchs entre le nord et le sud du pays. Seul Neufchâteau était laissé à l'abandon dans l'histoire puisque, placé en série B, il devait effectuer de longs déplacements Après d'interminables débats, la fédération a pris une décision qui a laissé tout le monde sans voix: créer une série francophone et une série néerlandophone, faisant ainsi de la TDM2 une division régionale du top., raconte Jérôme Jacquemin, le coach de Sprimont.Le mentor des Carriers est, comme la majorité des francophones, en colère.