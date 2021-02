Basket-ball : le coach Yvan Fassotte met un terme à sa carrière Liège Matthias Sintzen © Fassotte

Il quitte la TDM2 de Ninane et ne se relancera pas dans une nouvelle aventure.



Une page du basketball liégeois se tourne. Après près de 34 ans de coaching, Yvan Fassotte, qui fêtera ses 58 ans en mars, ne montera plus sur les parquets pour donner ses consignes. "Il y a quelques années, après Liège Atlas, j'avais déjà eu un coup de mou. Finalement, il y a deux ans, j'ai repris Ninane mais je voyais bien que l'enthousiasme n'était plus le même", explique-t-il.



Il assure que cette fin de carrière n'est en rien liée à son désormais ex-club, Ninane. "Que du contraire. A Ninane, j'ai eu un des meilleurs groupes (...)