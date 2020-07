Basket-ball : Les Panthers n'iront pas en Coupe d'Europe Liège Matthias Sintzen Le Covid-19 a eu raison de leur participation à l'EuroCup. © DR

Depuis leur création, les Panthers ne cessent de grandir et de performer au plus haut niveau du basket-ball féminin belge. A nouveau qualifiées pour l'EuroCup, elles avaient l'intention de faire mieux que lors du dernier parcours: tenter de remporter une rencontre.



Mais les joueuses devront patienter avant de participer à nouveau à une Coupe d'Europe. En effet, en raison du coronavirus, la direction et le staff du club ont décidé de ne pas s'inscrire pour la compétition. Les risques et incertitudes semblent encore trop importants et le rebond récent du nombre de cas de Covid-19 n'arrange rien. "Club familial par excellence, nous privilégions par dessus tout la santé, l'intégrité physique et le bien-être de nos joueuses, de notre staff et des accompagnants", explique le club.