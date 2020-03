Liège Basket-ball (TDM 2) : SFX St-Michel Verviers déclare forfait ! Matthias Sintzen

Le club ne se rendra pas à Courtrai samedi prochain. Le choc des extrêmes en TDM 2 qui devait avoir lieu samedi prochain est annulé. Et ce n'est pas à cause du Coronavirus! En effet, le club de Verviers (13e) n'ira pas à Courtrai (1er) et perd donc 20-0, score de forfait.



L'objectif? Sauver l'équipe de P1, qui joue un match important à Spa, dans le cadre du maintien. "C'était selon nous la solution la plus judicieuse. Elle est certainement critiquée et critiquable mais tout à fait légale. Honnêtement, on aurait préféré pouvoir aller à Courtrai mais ce n'était pas compatible au niveau des horaires. Et y aller avec 5 jeunes, c'était inutile, déclare Jean-Raphaël Marot, un des responsables sportifs de SFX. Mais même en renforçant notre P1, nous n'avons aucune certitude de gagner à Spa! Nous n'avons simplement pas envie d'aller en P2."