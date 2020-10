Basket-ball (TDM2): Le collectif de Ninane fait la différence face à Pepinster Liège Patrice Sintzen Ninane a remporté le premier derby de la saison (97-77). Il s'est imposé face à des Pépins privés de Maucourant. © Sintzen

Pepinster commençait fort, très fort: 31 points marqués et un power play qui étouffait Ninane. Nyssen était à la baguette devant comme derrière mais tous les Pépins marquaient, sauf Halkin. Les Calidifontains, eux, s'évertuaient à chercher Collette.

Tout changeait cependant dès la reprise du deuxième quart-temps. Ninane jouait beaucoup plus vite et plaçait un 6-0. Les Calidifontains poursuivaient leur effort pour passer devant à 34-33. Une belle réaction collective tandis qu'en face, seul Julémont scorait encore.



Ninane reprenait la deuxième mi-temps par un 11-2 qui le mettait sur le velours. Et c'était de nouveau son collectif qui faisait la différence tandis que les Pépins n'arrivaient pas en position de shoot. Halkin arrêtait l'hémorragie mais, au moment où on pensait Pepinster encore capable de revenir dans la partie, Ninane trouvait parfaitement Henrard sous l'anneau.



Fiche technique



Ninane: Collette, Bodson, Fassotte, Waonry, Allemand, Dedave, Malengre, Horrion, Giebens, Henrard.

Pepinster: Pirson, Deblond, Nyssen, Delsaute, Maréchal, Halkin, Julémont, Roosen, Hannus.

Quarts: 20-31, 29-13 (49-44), 25-18 (74-62), 23-15 (97-77).