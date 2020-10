Basket-ball (TDM2): le match Pepinster-Comblain devrait être remis Liège Matthias Sintzen Le coronavirus va plus que probablement avoir raison du derby. © Pixabay

Décidément, le coronavirus n'épargne aucun sport. Après le BC Sprimont le week-end dernier, deux autres clubs liégeois de TDM2 seront au repos ce week-end. Le derby tant attendu entre Pepinster et Comblain ne pourra en principe pas avoir lieu suite à un cas positif dans les rangs comblinois. "Dans le cadre d’un stage scolaire dans un service médical, un de nos joueurs a dû effectuer un test covid afin de pouvoir entrer dans un service à risque et d’y effectuer son stage. Il a obtenu le résultat de ce test ce lundi matin et, bien qu’il soit asymptomatique, il est malheureusement positif", explique le club.



"Nous avons directement contacté la fédération à ce sujet et nous sommes en attente d’une réponse de leur part. Notre souhait est de remettre ce match afin de ne faire courir de risque à personne. Nous sommes persuadés qu’il en sera de même pour Pepinster et la fédération."



Le staff et les joueurs sont donc placés en quarantaine jusqu'à dimanche inclus. Un match de gala face à Liège Basket (D1) était également au programme ce mercredi mais il a directement été annulé. "Nous espérons pouvoir le reprogrammer à un autre moment mais il est trop tôt pour pouvoir se prononcer."



La saison risque d'être compliquée...