C'est le 1er août que les joueurs du BC Casino Spa reprendront la direction de la salle pour préparer la nouvelle saison. En plus des matches de coupe AWBB, Bruno Dagnely a prévu des matches amicaux face à Sprimont, Comblain, Ninane et Esneux, des équipes qui évoluent dans l'autre série de TDM2.

"Comme l'an dernier, notre objectif sera d'abord de nous sauver le plus rapidement possible", dit le coach. "Mais bien entendu, nous espérons faire mieux que la saison dernière."

Sans Walravens mais avec Dejond et Lodomez, Spa est-il plus fort que la saison dernière? "Plus fort, je n'ose pas l'affirmer mais plus aguerri, certainement puisque tous les joueurs ont au moins un an d'expérience à ce niveau et les deux nouveaux, un peu plus encore. Plus homogènes, aussi, puisque nous avons travaillé ensemble pendant une saison."

La grande inconnue, c'est la série puisque Spa va affronter des équipes qu'il connaît moins. L'an dernier, elle était moins forte mais cette saison, il n'y aura que 13 équipes.