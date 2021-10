Les Liégeoises restent ainsi invaincues et bien sûr premières au classement.

Et pourtant les choses avaient plutôt mal débuté pour les Liégeoises distancées d’entrée de jeu à 8-4, 15-7 et 22-12 (10ème ) alors que Brewer autant que Rotberg avaient été complètement muselées. Dès le second quart, la capitaine de l’équipe nationale d’Israël se rebiffait et d’un 3/4 effacait son 0/4 initial. De quoi replacer les deux équipes à complète égalité au repos (30-30).

L’indécision subsistait encore quelques minutes avant que les Liégeoises n’accélérent sous la conduite d’une Eden Rotberg désormais incandescente. Le trou était fait (40-48) et les Panthers allaient alors allègrement le creuser avec l’aide de Jaleesa Maes et Natacha Doppée.

Au final, un large succès de bon augure avant d’accueillir dès mercredi les Espagnoles de l’Estudiantes Madrid en EuroCup Courtrai 59 - Liège Panthers 78

QT: 22-12, 8-18, 13-21, 16-27

Courtrai : S.DEVLIEGHER 7, Leire 0, STORME 6, Baelen 0, Swords 0, HEYSE 17, Ducoulombier 0, E.Devliegher 8, FOUCART 5, Duhamel 3, HERLIHY 11, Van Thuyne 2.

Liège Panthers: Tremblez 5, Doppée 10, LEBLON 7, DESCAMPS 3, FRANQUIN 5, Peeters 6, Schwarz 2, BREWER 6, Bremer 0, ROTBERG 21, Maes 14.