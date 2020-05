Après une semaine, il a reçu son précieux sésame.

Retrogradé en R1 dans un premier temps car il n'avait pas rentré les papiers dans les temps, le club de Ninane a finalement reçu une notification officielle l'informant que tout était en ordre. Un soulagement pour cette formation qui avait déjà contesté ce non-octroi de licence devant la CBAS, et qui avait sollicité l'aide d'un avocat.En attendant, les séries ont été dévoilées dans le courant de la semaine dernière, sans Ninane. Cependant, il devrait se retrouver avec les autres clubs de la province (Sprimont, Esneux, Comblain, Pepinster et Spa) et éviter donc les trop longs trajets, comme c'est le cas pour Neufchâteau.