La décision du Comité Provincial liégeois a fait beaucoup de bruit.

La lettre

Le CP Liège avait décidé de geler totalement sa saison ne désignant ni montant ni descendant, alors que toutes les autres provinces et fédérations avaient fait le contraire. Interpelé par l'AWBB, le CP liégeois, qui refusait fermement de revoir sa position, a été appelé à annuler sa décision et à réaliser une assemblée générale extraordinaire.Une histoire qui, dès le début, a fait bondir Jean-Luc Ventat, président du club du Collège Saint-Louis, et bien d'autres personnes du monde des parquets. Le président et coach du club de TDM 2 a écrit une lettre ouverte au CP en proposant une solution limitant les dégâts pour la saison prochaine.

"Mesdames,

Messieurs,

A la lecture de votre PV de ce 29 mars 2020, vous indiquez clairement que votre décision a été prise à l’unanimité !

Ceci signifie qu’absolument tous les membres ayant pris part activement à cette réunion ont cautionné le texte affiché sur votre site et qui fut ensuite cassé par l’évocation introduite par le CDA.

Si je m’en réfère à une émotion laissée par la secrétaire Martine Corbisier sur le sujet développé par 'Liège & Basketball', traitant de la décision du CP, j’y vois une larme d’un émoticône peiné !

Cette intervention est purement et simplement déplacée lorsqu’on signe ensuite le texte qui avalise la position radicale et incontournable du CP.

Que traduit finalement cette démarche pour le moins ambigüe, sinon de vouloir faire hypocritement bonne presse auprès des clubs ?

Si Benjamin Riga a été en point de mire, à raison puisqu’il signait le texte en qualité de président du CP, j’estime légitime d’obtenir les réponses aux questions suivantes, car je mets clairement en doute cette unanimité pour un comité qui est sensé défendre les intérêts des clubs :

1. Alors que le Président des parlementaires s’est exprimé lui-même sur votre position dénuée de toute concertation avec eux, le CP a-t-il pris en considération certaines propositions différentes de celle finalement adoptée ?

2. Celle que je vous ai soumise via le mail aux secrétaires des clubs n’a pas suscité la moindre réaction de votre part.

Je n’ai alors eu d’autre choix que de l’exposer et la défendre largement sur les réseaux sociaux (voir en fin de mail).

A-t-elle été relayée par Martine Corbisier (elle qui semble s’y rendre à ses heures) ou un autre membre lors de votre réunion ?

En effet, à la lecture de votre PV, vous soulignez le fait que : « Il est important de prendre une décision qui ne lèse pas la majorité la plus large possible d’équipes et de clubs ».

Ma proposition ne lésait de plus, quant à elle, absolument aucun montant potentiel et répondait donc davantage encore au souhait que vous exprimiez.

3. Quelles seraient les autres propositions qui auraient également été écartées ?

4. Les réactions, si nombreuses à avoir exprimé un regret vis-à-vis de cette position rigide et non concertée, ne donnent-elles pas le droit aux clubs de connaître les positions distinctes des membres du CP ?

Sans précision apportée par ceux d’entre vous qui le souhaiteraient, il faudra effectivement considérer que le vote était bel et bien unanime.

Bien sportivement,

Jean-Luc Ventat,