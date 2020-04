Basketball: les décisions du CP Liège doivent être annulées ! © DR Liège Matthias Sintzen

Retournement de situation ce mardi soir.

Il y a quelques jours, on annonçait les championnats de basketball totalement terminés. Toutes les provinces désignaient des montants et des descendants, sauf une: Liège. Elle préférait carrément geler la saison actuelle et recommencer la prochaine avec les mêmes équipes, dans les mêmes divisions. Les autres fédérations avaient réalisé un calcul sur base de coefficients afin de déterminer qui montait et qui descendait.



Cette décision purement liégeoise était contestée par de nombreux clubs, qui entamaient une action en justice contre le CP Liège.



Ce mardi soir, l'AWBB a obligé le CP Liège à revoir sa position. "Le conseil d’administration, décide, conformément à l’article PJ 25 d’évoquer la décision du 25 mars 2020 et la motivation publiée le 28 mars 2020. Par conséquent, la décision de ne pas prévoir ni montants et ni descendants est annulée. En outre, il charge le comité provincial de Liège de procéder à la tenue d’une assemblée provinciale extraordinaire, par voie électronique, dont l’ordre du jour lui sera préalablement soumis et dont l’objectif est de déterminer les modalités de participer aux championnats provinciaux seniors 2020-2021 et ce pour le 11 avril 2020 au plus tard", a déclaré l'AWBB.