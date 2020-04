Par le biais d'un vote, les clubs ont obligé le Comité Provincial à changer d'avis.

Le CP Liège avait décidé de geler totalement la saison, ne désignant ni montant ni descendant alors que toutes les autres provinces et fédérations avaient fait le contraire. Interpelé par l'AWBB, le CP liégeois, qui refusait fermement de revoir sa position, a été condamné par le tribunal, sous peine d'une astreinte de 2.500€ par jour.

Il a alors convoqué une assemblée générale extraordinaire. Les clubs ont alors pu voter entre deux propositions: suivre l'idée du Comité Provincial qui était de geler la saison, sans montant ni descendant ou suivre l'AWBB qui avait utilisé un coefficient pour définir qui montait et descendait.

C'est la deuxième proposition qui a, sans surprise, obtenu le plus grand nombre de voix. "Il nous appartient maintenant de tourner la page de cette polémique et ensemble, de préparer la saison 2020-2021", a indiqué le CP, très sollicité ces derniers temps. Voilà qui devrait, en principe, mettre fin à toute polémique.





Les montants chez les hommes

Ensival (P1), RB Tilff B, RBU Liège (P2), Stavelot A, BC Verlaine , RBC Alleur C (P3), RBC Welkenraedt B, Avenir Jupille, Vaillante Jupille C, RBC Ste Walburge C, Theux BC C (P4).





Les montants chez les dames

RBC Alleur B (P1), Fonds-de-Foret,Prayon Trooz (P2), White Tigers, Vaillante Jupille et RB Tilff C (P3).

BC Belleflamme B, BC Verviers B (P1), RJS Grivegnée A, R Ans BC B, Union Huy Basket B (P2), Atlas Ath. Jupille C, RBC Aubel C, Dison-Andrimont B, Voo Pepinster D, RBC Haneffe B, BC Modave, RBC 4A Aywaille B (P3).





Les descendants chez les dames

Avenir Jupille ,RJS Grivegnée (P2), RBC Ste Walburge C, Elan Fexhe BC, Harimala BC, BC Belleflamme B (P2).