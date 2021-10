On vous en parlait il y a quelques jours et c’est désormais officiel: Bastien Collée intègre le staff de Verlaine. L’ex joueur, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière active, sera co-T2 avec Amaury Riga. «Oui, je suis tombé d’accord avec le club, explique Bastien. Et mon rôle est clair: je suis le deuxième T2 avec Amaury Riga. Mais comme on ne sait pas mettre deux T2 sur la feuille de match, je serai T3. J’aurai aussi en charge l’analyse vidéo à laquelle je vais me former… » Une bonne nouvelle et une force en plus dans le staff des Taureaux.