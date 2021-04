Liège est tombé au champ d’honneur en bataillant ferme mais en n’ayant pas eu la satisfaction du devoir accompli face aux Castors. La saison est réussie évidemment mais l’ultime match des Panthers est marqué du sceau de la frustration.

En quatre confrontations face aux championnes de Belgique, les Panthers n’ont jamais réussi à descendre sous la barre des 20 points d’écart. La physionomie des rencontres a cependant été différente en playoffs. Inconstantes et éparpillées jeudi, les Liégeoises ont montré plus de dureté samedi. Mais sans efficacité à distance (elles sont passées de 13 à 22 % aux 6,75m), il est difficile de bouger le bloc brainois, avec 7 joueuses à cause du Covid.