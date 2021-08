Olé, olé, olé, Kinet, Kinet." C’est ainsi que se passait la septantième minute de jeu entre Liège et Jodoigne. De chouettes retrouvailles pour l’ancien coach et joueur des Sang et Marine, qui se levait de son petit banc et se tournait vers la tribune debout pour applaudir les fans locaux.

La deuxième mi-temps en elle-même était d’ailleurs très plaisante, avec du beau spectacle tant sur le terrain qu’en tribunes, où les supporters se réveillaient.

En première période, par contre, après un but inscrit rapidement, les Liégeois devaient faire face à un bloc défensif brabançon bien en place, empêchant de développer le jeu. "L’opposition était bonne malgré la différence de niveau. Il faut se dire que les matchs de championnat seront encore plus compliqués et qu’il faudra avoir du répondant."

On voit tout de même que Liège progresse, gagne en maturité et que la communication sur le terrain est bien présente. "La progression n’est pas linéaire mais c’est normal après tant de temps d’arrêt. L’état d’esprit m’a plu aujourd’hui mais je veux encore plus de combativité à certains moments", disait Brncic après la rencontre.

Le match se terminait par une salve d’applaudissements à Kiki qui se déplaçait jusqu’à la tribune debout pour mettre la main sur le cœur et saluer les fans, même s’il n’allait pas jusqu’à pousser la chansonnette.