La réaction du RFC Liège à Dessel est celle d’une équipe sûre de sa force. Et bien en phase avec ses ambitions.

Le RFC Liège aurait aimé récupérer son trône, quitte à le partager avec Dessel, pour passer les fêtes de fin d’année en tête du classement.

A défaut, et l’essentiel est sans doute là, le matricule 4 maintient la pression sur ses rivaux directs dans le trio de tête. C’est une certitude : le RFCL aura son mot à dire dans la course aux playoffs d’abord, au titre ensuite. Son premier tour de championnat en atteste, même si un coach de la trempe de Drazen Brncic vous rétorquera que le bilan aurait pu être meilleur encore.

En vrac, on soulignera la solidité d’une défense juste devancée par celle du Patro au nombre de buts encaissés, les neuf clean sheets de Debaty et la plus longue série (en cours) d’invincibilité avec les dix matchs actuels sans défaite.