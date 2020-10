L’URSL Visé et ses gardiens, c’était surtout une histoire de stabilité si on s’en réfère aux noms de Kevin Aerts et Gwennaël Jaa. La situation actuelle tranche pourtant avec un passé pas si lointain. La blessure à l’épaule d’Arthur Crémer, la veille du match de Coupe contre La Louvière Centre à la mi-septembre, plongeait son substitut Benjamin Thomé dans le grand bain.

Elle obligeait surtout les dirigeants visétois à se mettre en quête d’un… nouveau numéro un, déniché rapidement en réactivant la piste Stefan Roef, sans club depuis son départ de Winkel. Mais Benjamin Thomé conserve la confiance du staff technique depuis l’arrivée du gardien anversois.