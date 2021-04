Benoit Bruggeman prolonge l'aventure au RFC Liège Liège Matthias Sintzen Il est le sixième joueur à composer le noyau de Drazen Brncic pour le prochain exercice. © MaMick

Le travail se poursuit dans les travées de Rocourt. Si aucune arrivée n'a encore été actée, on note déjà deux prolongations: celle de Benoit Bruggeman, qui vient s'ajouter à celle de Kevin Debaty.



Le médian de 24 ans est à Liège depuis plusieurs années et devient un des pions essentiels de l'équipe première.



"Il s'inscrit pleinement dans le projet sportif du club, axé autour des quatre piliers : talent, engagement, esprit d'équipe et fair-play", indique le club.



Le noyau est à présent composé de six éléments: Kevin Debaty, Jonathan D'Ostilio, Benjamin Van Den Ackerveken, Damien Mouchamps, Halil Köse et Benoit Bruggeman, donc.