Benoît Nyssen: "Notre passage à vide nous a permis de voir les choses différemment" Liège Matthias Sintzen © DR

Les Sang et Marine ont rapidement dû oublier le revers aux Francs Borains pour se concentrer sur le match de ce mercredi face à La Louvière Centre.



Du temps, c’est tout ce qu’il n’y a plus. Il s’écoule et Liège doit encore tout faire pour finir dans ce top 4 dont on parle tant en Nationale 1. Sans cela, la saison sera finie le 30 avril, après le match face à l’Olympic Charleroi. Mais chez les joueurs, la confiance est toujours présente et la défaite de dimanche aux Francs Borains est déjà partie aux oubliettes. "Nous n’avons pas le temps de regarder autre chose que notre jeu et le match de ce mercredi. (...)