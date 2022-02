Joueur, entraîneur, directeur technique de la fédération, organisateur de tournois et de stages, consultant… : le football et Benoît Thans, c’est une grande histoire d’amour. Et elle ne risque pas de se terminer de si tôt. L’ancien grand joueur du RFC Liège et du Standard notamment ajoute une corde à son arc en devenant directeur sportif du RSC Beaufays, club dont l’équipe première évolue en P1 liégeoise.

"J’ai joué à Beaufays"

Cet endroit n’est pas inconnu pour le Liégeois puisqu’il habite dans la commune, qu’il a déjà organisé à plusieurs reprises des stages de football dans le club et que ses trois fils ont porté les couleurs de Beaufays. (...)