Richelle n’a pas résisté au Crossing Schaerbeek, pensionnaire de D3 ACFF (mais de l’autre série) dans cette rencontre de Croky Cup.

Les hommes de Benoît Waucomont auront résisté 45 minutes malgré le but de Kamagate (29e) et peuvent s’en vouloir du penalty loupé en première période (38e). Certainement le tournant de la rencontre… "Je suis déçu de manière générale. On manque de beaucoup de choses et j’ai peur que l’on vive une saison difficile. Les joueurs ne sont pas prêts physiquement, je suis inquiet", expliquait le T1 liégeois.

Richelle a pourtant fait douter le Crossing avec une bonne organisation durant les 30 premières minutes. Mais cela n’a pas suffi pour prolonger le parcours en coupe. "J’étais content quand ils ont annoncé que le championnat était repoussé... J’avais plus de temps pour que l’équipe se mette en place et rattrape son retard physique. Mais il n’y a pas que ça apparemment. Il faudra que tout le monde ait une réaction très rapidement", concluait l’entraîneur.