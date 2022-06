Bernard Smeets futur T1 de Visé et Gaston Lejeune entraîneur des gardiens ? LiègeExclusif Matthias Sintzen L'URSL Visé n'a toujours pas annoncé le nom de son futur T1 pour la saison prochaine. Mais l'ancien adjoint de José Riga semble être le candidat numéro 1. © MaMick

José Riga et l'URSL Visé se sont séparés depuis plusieurs semaines maintenant. La reprise des entraînements est fixée début juillet mais il n'y a toujours pas de fumée blanche concernant le futur entraîneur à la Cité de l'Oie. "Et nous n'allons pas encore nous prononcer maintenant, lance le président Guy Thiry. Nous devons réfléchir à l'aspect sportif mais aussi financier."



Cependant, selon nos informations, les contacts seraient très avancés avec l'ancien T2 de José Riga, Bernard Smeets. L'homme de 47 ans est détenteur de la Licence Pro et a déjà oeuvré en première division belge, au Standard de Liège notamment où il était l'adjoint de... Riga. "Il est au club depuis plusieurs années, il est logique que l'on discute avec lui", se contente de dire Guy Thiry lorsqu'on l'interroge à ce sujet.



Si Bernard Smeets est nommé T1 dans les prochains jours ou les prochaines semaines, Visé devra choisir un nouvel adjoint. Le nom de Didier Degueldre, qui fait du scouting pour le club et qui a également une expérience de coach, circule... Stéphane Delhalle, l'actuel coach des U21, est aussi sur les tablettes du président.



Pour entraîner les gardiens, le club a discuté avec Gaston Lejeune, qui vient pourtant de prendre sa retraite après une dernière aventure à Malmundaria, en P1 liégeoise. Il y a un an, en quittant Wiltz (Luxembourg), il avait pourtant déclaré qu'il n'entraînerait plus au niveau national. Il pourrait donc retrouver les terrains... et le monde semi-pro.