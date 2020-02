Le concept prend de l'ampleur et le succès est croissant.

L'an dernier, parmi les 1000 participants au biathlon d'été, ce sont Jérôme Lafourte et Fanny Tilkin qui avaient été nommés champion de Belgique de cross-biathlon.

Le biathlon d'été allie le trail et le tir de précision à la carabine laser. Un concept qui explose et pour lequel toutes les épreuves sont sold-out. La saison ca recommencer et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Il s'agit d'aller vite pour avoir son dossard.

Cette année, on ajoute deux manches qualificatives et il y aura encore la finale en poursuite. Les formats de course vont de plus en plus s'approcher de ceux du biathlon d'hiver. Elsenborn connaîtra un relais par équipes de quatre et Banneux verra la mass-start, qui promet un départ spectaculaire. Le pas de tir comprendra un lot de 20 carabines laser, ce qui permettra à un plus grand nombre de coureurs de se lancer dans cette formidable expérience.

La première manche aura lieu à Spa le 22 mars. De nombreux traileurs connus seront de la partie. Le succès sera assurément au rendez-vous.

Infos et inscriptions: www.biathlondete.be