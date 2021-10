Le suspense est bien présent à la veille de cette grande finale de la saison de biathlon d’été 2021. Les ténors se tiennent dans un mouchoir de poche et tout peut encore basculer dans cette ultime manche. "Après quatre journées qualificatives qui ont regroupé quelque 1 500 athlètes venus de toute la Wallonie et de Bruxelles, les meilleurs se sont qualifiés pour la finale du challenge francophone", explique Joachim Wacquez, un des organisateurs. "Cinquante hommes, vingt dames et quinze juniors se retrouveront près de la piste d’athlétisme de Flémalle pour tenter d’obtenir le titre tant convoité de Cible d’Or 2021. Cette finale revêt un caractère d’autant plus important qu’elle donnera l’accès au premier national de la discipline qui aura lieu le 14/11 à Elsenborn."

Côté dames, la lutte promet entre Nele Vermeulen et Astrid Vliegen. Avant la finale, Nele compte trois victoires à son actif et un total de 62 points obtenus lors des différentes courses. Juste derrière elle, Astrid, qui compte 54 points et trois victoires également. Notons qu’Astrid a un retard dû à sa non-participation à la manche de Fayembois. "Je n’étais vraiment pas bien et parfois, il faut pouvoir écouter son corps pour éviter de gros dégâts. J’ai préféré faire l’impasse et me réserver pour la finale", nous avait-elle confiés après la dernière manche.

Nele se montre confiante. "J’ai des petits soucis médicaux mais ça devrait aller. Ce qui me donne le plus de pression est ce départ en individuel… surtout après une première course le matin. J’espère vraiment gérer mon avance au marquoir et terminer sur le podium."

Le programme sera très chargé pour ces traileurs. Le matin, une course élite au format sprint avec départs individuels. Sur le temps de midi, place aux juniors qui en découdront en format mass start. Enfin, après-midi, le top avec, pour les élites hommes et dames, une ultime manche sous forme de poursuite où le départ sera donné en fonction des résultats du sprint. Tout devrait se jouer dans cette dernière partie de l’épreuve.

Le temps sera de la partie, un écran géant permettra de suivre les débats… Une belle journée en perspective !