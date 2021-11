S’il y a bien un Warnantois qui ne sera pas dépaysé dimanche au moment d’arriver dans les installations barvautoises, c’est Arnaud Biatour. L’attaquant a passé deux saisons dans la province du Luxembourg. Et pourtant, il ne reconnaîtra pas grand monde dans les rangs durbuysiens. "Ouf, non, à part le terrain et l’un ou l’autre bénévole, il n’y a plus personne. Même pour moi, c’est l’inconnu", avoue le numéro 19 des Warnantois.

Il est vrai qu’il est loin le temps où Durbuy était un club de village qui trustait le haut du panier dans cette D2 ACFF. (...)