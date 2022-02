Tiens, ce dimanche, nous étions le 13 février et Warnant a enregistré son 13e match sans défaite. De plus, en coulisses, Mike Gray, le directeur technique nous confiait : "Treize joueurs ont déjà donné leur accord pour repartir pour une saison supplémentaire sous la casaque verte. Seuls Baccarella, Dago, Lomba et Pire sont toujours indécis."

Ce nombre 13 semble donné des ailes à une phalange qui est incontestablement la belle surprise hesbignonne au niveau national. Pierre Biscotti était un des premiers à s’en réjouir. "Je prends vraiment du plaisir dans cette équipe, assure-t-il. J’évolue avec des garçons d’expérience dotés d’une bonne mentalité et physiquement prêts. C’est certainement une des plus belles équipes où je peux m’exprimer."



Et face à Rebecq, cette intelligence de jeu a encore porté ses fruits. "Heureusement car en première période, nous avons souffert face à un adversaire solide qui ne lâchait aucun duel. Nous avons fait le gros dos. (...)