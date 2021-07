Blessé avant le match face à Aywaille, Florian Gendebien (RFC Liège) est out pour plusieurs mois Liège Matthias Sintzen Le milieu de terrain du RFC Liège en a pour de nombreux mois de rééducation. © MaMick Photography

Verra-t-on Florian Gendebien sous les couleurs du RFC Liège cette saison? Tous l'espèrent. Le joueur venu de Heist était très attendu à Rocourt. Ce samedi, lors du premier amical face à Aywaille, il devait être titulaire. Mais un saut anodin lors de l'échauffement en a décidé autrement. Le milieu de terrain de 23 ans s'est retrouvé au CHU de Liège, où on lui a détecté une rupture totale du tendon d'Achille.



Ce dimanche matin, il a été opéré et tout s'est très bien déroulé. "Merci à tous pour vos messages d'attention, de soutien et de force, a déclaré le joueur peu après l'opération. Un lion ne meurt jamais, on reviendra plus fort. Cela commence dès maintenant."



Le club indique que le joueur devra observer une rééducation de six mois. "L'ensemble du RFCL et tous les supporters sont avec lui et derrière lui pour l'aider à revenir plus fort encore."