Elsaute est aux portes de la montée en P1. Un succès qu’avait déjà connu Boris Dome avec Amblève.

Quand Boris Dome est dans la place, on sait déjà que l’on va vivre une belle saison. Coach à succès depuis quelques années, il relève les défis les uns après les autres. Mais quels sont finalement les secrets de celui qui est en tête avec Elsaute en P2C ?

Avec Amblève, vous êtes monté de P2 en P1. Ici, vous êtes proche de le faire avec Elsaute. Vous vous y attendiez ?

"Nous partions comme favoris et nous voulions terminer dans le top 3. Maintenant, c’est sûr que l’on veut monter, et notre victoire de dimanche (NdlR : 3-0 face à Sart, 2e) a envoyé un signal fort à tout le monde. Mais je reste très prudent…"

Ce statut de favori n’est pas trop difficile à gérer ?

"Si. Je le vois bien à Dison avec mon collègue et ami entraîneur… Il faudra confirmer lors des trois prochains matchs."

Y a-t-il des différences entre Amblève et Elsaute ?

"Le contexte n’est pas du tout le même. Ici, j’apporte une mentalité de compétiteur qui était naturellement présente à Amblève, où il y a une vraie culture de la gagne. J’ai un groupe de 22 ou 23 joueurs qui est très à l’écoute et il y a plein de jeunes prometteurs derrière. Nous ferons d’ailleurs très peu de transferts. Je me retrouve bien dans les deux clubs mais c’est à cause de cette mentalité que je dis qu’il faut rester prudent."

Voir Amblève lanterne rouge en P1 ne vous attriste pas ?

"Je suis un peu déçu. J’aimerais pouvoir jouer contre eux en P1 l’année prochaine. Le casting au niveau des transferts n’a peut-être pas été le bon pour la mentalité germanophone. Mais les connaissant, ils ne lâcheront rien et j’espère qu’ils se sauveront car je garde de très bons contacts là-bas, et ils ont un bon coach. Le dimanche, la première chose que je regarde, c’est leur résultat."