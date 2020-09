Depuis mars, tous les collectionneurs attendaient avec une impatience non dissimulée de se retrouver dans une bourse d’échange.

Depuis samedi, leurs vœux sont exaucés ! Une vrai fête pour tous, même s’il y avait un peu moins d’exposants que d’habitude.

"C’est vrai", concède William Waseige, l’organisateur. "Ils étaient à peu près 40% moins nombreux. Par contre, côté visiteurs, on a pu compter sur une présence presque similaire, avec seulement une chute de 10%. Compte tenu des circonstances du moment, je ne peux que me montrer satisfait de cette 11e édition de la bourse de Liège et du respect des consignes sanitaires."

Peu importe finalement, les sourires, cachés derrière les masques obligatoires, transparaissaient tout de même.

"Cela fait vraiment du bien de pouvoir retrouver cette ambiance particulière aux bourses", signalaient plusieurs collectionneurs. "Même si, hélas, pas mal d’habitués ne sont pas venus. Mais l’essentiel tient principalement à voir la tenue de tels événements possibles."

Comme à leur habitude, Henri Depireux et Léon Semmeling avaient répondu présents, heureux de se retrouver au tour d’une table et d’un bon verre afin d’évoquer leur glorieux passé.

Début d’après-midi, tous se sont dispersés avec comme seul souhait de vite se revoir à d’autres événements similaires. Même avec le masque s’il le faut encore !