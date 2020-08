Génération Z dit-on ? Génération des écrans ? Ce n’est visiblement pas le cas de tout le monde et certainement pas de la Bovy Family. Entre tennis et course à pied, les enfants de Christian Bovy et de Joëlle sont tout le temps en mouvement, une fierté pour les parents.

"Ils ont reçu une éducation de sportifs. Ils aiment le sport pour le sport mais aussi la compétition et en ont besoin", explique le papa.

Rares sont les semaines où l’on n’entend pas parler des Bovy.