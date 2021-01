Boxe: changement d'adversaire pour Gontaruk au championnat d'Europe Liège Patrice Sintzen Ce n'est pas l'Anglaise Cherelle Brown mais l'Ukrainienne Olena Medvedenko qui affrontera Djemilla Gontaruk le 6 février prochain à Grivegnée en championnat d'Europe des Super Légers. © MaMickPhotography

L'Anglaise est officiellement blessée. On la soupçonne toutefois de ne pas avoir accepté la bourse. A moins qu'elle ne craigne tout simplement Gontaruk... Quoi qu'il en soit, Medvedenko (26), c'est un autre calibre.



Brown avait certes remporté ses six combats pros mais elle n'avait pas encore affronté la crème. L'Ukrainienne, elle, compte 9 succès (3KO) pour 8 défaites mais elle a notamment boxé contre Derieuw et la Française Vicot.



Un autre championnat d'Europe pourrait avoir lieu au cours de la même soirée, où Francesco Patera recevra son gant d'or. Il s'agit de la défense volontaire de Femke Hermans chez les poids moyens. La Brabançonne affrontera la Géorgienne Elene Sikmashvili (9 victoires dont 4 par KO et 9 défaites dont 7 par KO).



Troisième combat très intéressant de la soirée: le championnat de la Ligue francophone entre Anthony Loffet et Suryk Petrosyan, en super-légers.



Au total, 12 combats pros sont au programme. On n'en aura la confirmation que le 20 janvier mais la soirée devrait se dérouler à huis clos. Il sera possible de suivre les matches en pay per view.

"Nous savons que nous allons perdre de l'argent mais il est plus que temps de faire boxer nos athlètes", disent les frères Giuliani du GMG Cheratte.