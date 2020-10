Parmi tous les sports qui se posent des questions, la boxe est sans doute un des plus proches du KO. Les professionnels gardent l’autorisation de s’entraîner, mais l’organisation de combats internationaux est mission quasi-impossible. “Fermeture de la salle à 23h, difficulté d’avoir des sponsors, incertitude quant à la quarantaine des adversaires étrangers…”, énumère Mirco Giuliani, le manager du GMG Cheratte, qui a pris la décision d’annuler le gala prévu le 24 octobre prochain avec 9 combats pros.

Il en a toutefois reprogrammé un pour le 9 janvier avec, à l’affiche, un championnat d’Europe des super-légers, titre vacant entre Djemilla Gontaruk et la Britannique Cherrelle Brown. Une boxeuse âgée de 34 ans qui n’est passée professionnelle qu’en 2018 et qui ne compte encore que 6 combats… mais 6 victoires dont 2 par KO. Même si les adversaires qu’elle a rencontrées jusqu’ici n’étaient pas des foudres de guerre, elle est tout de même championne du monde WBC dans sa catégorie de poids. “On misera surtout sur l’expérience et la rage de vaincre de Djemilla”