C’est en effet ce qu’ont accepté l’Amaytois Quentin Gomes (9 victoires en 9 combats), 22 ans, et le Tertrois Pierino Paglierini (8 victoires en 8 combats), 27 ans, qui seront opposés pour le titre de la Ligue francophone de boxe dans la catégorie des welters (- 66,678 kg) au cours de cette soirée. Un combat qui s’annonce très indécis entre deux hommes qui sont respectivement 3e et 5e de la hiérarchie en Belgique. Le Liégeois a pu bénéficier d’une plus grande activité ces derniers mois, lui qui s’est produit à deux reprises en avril, puis une nouvelle fois en mai, chaque fois en six rounds. Son adversaire a simplement enregistré une victoire expéditive (K.-O. technique au premier round) lors de sa rentrée, le 20 mars dernier, à Charleroi, après une longue absence due au Covid-19. Mais ce dernier compte un pourcentage supérieur de succès avant la limite. Faites vos jeux !