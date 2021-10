C’est sous un soleil généreux que ce sont déroulées les multiples courses du semi de la Province de Liège. Pour la distance reine, c’était une course entre deux îles, avec un départ à Visé, sur l’île Robinson et une arrivée à Jupille, sur l’esplanade du canal Albert. Sur la petite distance de 3 kilomètres, victoire écrasante d’Amadéo Cortes Leclou qui n’a laissé aucune chance à ses adversaires du jour. "Je n’étais pas premier dès le départ, c’est un fait. Mon adversaire, Lucide Muhaza, est parti fort vite et a donné un rythme soutenu à la course. J’étais très content qu’il imprime ce tempo car j’adore ça. Je l’ai doublé à mi-course et comme mon papa se plaît à me le répéter, quand tu doubles, tu doubles à fond et tu remets une couche. C’est ce que j’ai fait pour m’imposer ici." Chez les dames, un grand bravo à Guillemette Salée dont le sourire a illuminé le podium !

Sur le semi, un peu plus de 21 km rapides à plat, c’est le jeune Brice Degey qui est arrivé seul en tête avec une très confortable avance sur son dauphin. Il ne semblait même pas marqué par l’effort après le passage de la ligne d’arrivée.

Chez les dames, c’est avec un sourire radieux que Sandrine Balon a franchi le tapis de chronométrage. "Ca fait un bien fou de retrouver la compétition après cette longue période d’arrêt. J’adore le semi même si je me suis déjà essayée au marathon (3h21). Avec mes 51 ans, je pense être une des plus âgées du peloton… Je suis affiliée au WACO et c’était ici la première course de la saison, donc, je suis super contente. Je suis partie assez calmement et j’ai eu la première dame en ligne de mire vers le 12e kilomètre. Ce n’était pas facile de faire la jonction avec le vent de face. Je l’ai rattrapée au 19e et nous avons été créditées du même chrono. Il y a donc deux premières dames aujourd’hui."

Sandrine Balon termine 2e, à 6 centièmes de la lauréate Jennifer Lewinski…

Le succès de cette édition fut incontestable avec pas moins de 800 coureurs classés, toutes distances confondues et une organisation sans faille.

>>> Tous les résultats du Semi-marathon de la Province de Liège <<<

Nos photos







En mode entraînement

Brice Degey, RFCL, a le vent en poupe et avait des instructions claires de son entraîneur, Bruno Hensenne. “Après la saison sur piste, il y a une coupure de travail et ce semi constituait pour moi la reprise. Bruno m’avait dit de faire un travail long, sans me mettre dans le rouge, en gardant un bon tempo. J’ai suivi ses consignes et j’ai pris mon rythme de croisière. J’étais en tête dès le début et j’ai uniquement surveillé ma montre pour assurer ma foulée. C’est la première fois que je m’engage en course officielle sur un semi. Je n’étais pas à fond et j’ai apprécié le parcours.”