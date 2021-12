Les Liégeois ont débuté le match en force mais ont progressivement relâché la pression. Sans concéder d’occasion aux Limbourgeois.



Drazen Brncic et ses gars n’avaient presque plus le droit à l’erreur. Après avoir gaspillé des points contre Francs Borains et Olympic, les Liégeois se devaient de réagir face au leader limbourgeois afin de ne pas se laisser distancier un peu plus par les équipes de tête. Et le contrat a été rempli. Prenant véritablement leurs adversaires à la gorge, D’Ostilio et ses amis parvenaient à ouvrir le score dès la 6e minute via Nathan Rhodes. Les Sang et Marine passaient même tout près du 2-0 mais le gardien visiteur sortait miraculeusement une tentative de Mouchamps (11e).

"C’est notre meilleure première période de la saison, sourit le coach des Liégeois. (...)