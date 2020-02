L’hiver est doux. Peut-être. Il est surtout blanc, voire perturbant, cette semaine. Les premiers flocons de l’année amènent d’ailleurs un petit coup de pression positive sur Rocourt.

Côté pile, il y a le cadre historique du duel, entre deux clubs plus que centenaires. Côté face, il y a le contexte actuel, bigrement plus important, de ce Liège - Olympic qui avait souri aux Sang et Marine au mois de novembre (3-4).