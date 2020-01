Malmenés par les Molenbeekois en seconde période, au bord de la rupture après avoir concédé un second but, les Liégeois ont bien failli craquer et encaisser un troisième but qui aurait mis fin à tout espoir de retour. Mais quelques parades de Debaty et un penalty arrêté ont laissé le FC Liège dans la rencontre.

Mieux, à un quart d’heure du terme, Lallemand était au bon endroit pour permettre à son équipe de décrocher un bon point sur le terrain des Molenbeekois. “C’est un très bon point au vu des circonstances du match”, précise d’entrée Drazen Brncic