Buteur avec Visé contre Dender, Perseo n’a pas vu son ballon filer dans le but Liège Yves Hardy © MaMick Photography

Les Oies ont décroché leur première victoire à domicile cette saison à domicile, au bout du suspense, grâce à un but splendide de Perseo.



"Je n’ai encore connu que des matchs particuliers cette saison”, balançait José Riga en conférence de presse d’après match. Le coach visétois faisait référence au dénouement de cette rencontre face à Dender, solide rival flandrien pourtant surclassé en première période, et donc franchement satisfait d’encore tenir le point du match nul au moment d’entamer les arrêts de jeu. Entrait alors dans la danse un certain Greg Perseo : le feu follet visétois fixait et dribblait tout qui se trouvait dans ses parages à hauteur des seize mètres avant d’expédier un tir brossé imparable pour le gardien adverse. (...)