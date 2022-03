Pour sa toute première participation aux Crêtes de Spa, Florent Caelen n’a pas fait dans le détail, samedi début d’après-midi. Le Spadois s’est imposé, en solo, en 1h16’48’’ devant William Weynand (Sourbrodt) et le Reidois Guillaume De Froidmont. "Ça ne se mettait jamais vraiment pour moi de venir ici car je fais des marathons depuis 2011 et je suis d’habitude en pleine préparation à cette période. Maintenant c’est différent, puisque je fais un peu plus de trails", souligne le marathonien, qui avait, pour rappel, participé aux Jeux Olympiques de Rio, en 2016.