En ce qui concerne les jeunes et les réserves, le début de saison est fixé au 5 septembre et la dernière journée au 15 mai.





© DR



© DR



Le Comité Provincial de Liège vient de dévoiler son plan de calendrier pour la saison prochaine. Il a été avalisé ce mercredi 12 mai. Le début des championnats pour les équipes de la P1 à la P4 et pour les dames est prévu le 29 août. 18 journées seront disputées avant la trêve hivernale qui aura lieu les week-ends du 25 décembre et du 1er janvier. La Coupe inaugurera la reprise en 2022 (le 9 janvier).Les différents tours finaux auront lieu du 8 au 29 mai alors que les finales de Coupe de Province se disputeront le dimanche et le lundi de Pentecôte, soit les 5 et 6 juin.Les éventuels matchs remis pourront être disputés à partir du jeudi 31 mars dans les infrastructures sans éclairage.