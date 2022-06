Il y a un an, elles étaient quatre : Grace Palmer, Ambre Franquinet, Elise Petijean et Camille Henveaux. Douze mois plus tard, seule la dernière citée est de nouveau qualifiée pour l’Euro juniors.

Et, cette fois, Camille Henveaux a pu bien se préparer, elle qui a décroché sa qualification dès le mois de décembre et qui disputera donc le 400, le 800 et le 1 500 mètres nage libre, cette dernière course lançant son programme dès ce mardi en fin de matinée. "Je suis assez confiante, opine la nageuse de 16 ans. Le stage à Canet (NdlR : réalisé juste avant le début de ces championnats) me semble être la meilleure préparation possible. J’ai pu y penser uniquement à la natation, l’école étant désormais terminée. Et puis, l’année passée, je m’étais qualifiée à la dernière minute, c’était déjà une belle surprise en soi. Ici, je me suis qualifiée dès ma première compétition, cela m’a enlevé pas mal de pression. J’ai confirmé mes temps lors des compétitions suivantes. Je sais que j’ai ma place là-bas." (...)