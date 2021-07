Chaque semaine, les Bulldogs de Liège sont très actifs en annonçant prolongation sur prolongation. Les supporters se posaient tout de même des questions autour de l’avenir d’un joueur : leur capitaine Jordan Paulus allait-il continuer à jurer fidélité au club de son cœur ? En fin de contrat, il tardait à apposer sa signature.

C’est désormais chose faite pour les deux prochaines saisons. Un "ouf" de soulagement pour tous. "J’ai pris le temps, c’est vrai. Je voulais avoir un peu plus de certitudes quant à la reprise en Belgique. Je voyais que l’on parlait de compétition en Allemagne et aux Pays-Bas mais pas chez nous. Je me disais que nous allions encore être le seul pays à l’arrêt. Or, moi, un an de plus sans jouer, ce n’est pas possible. Je n’avais pas envie d’aller ailleurs mais sans fouler la glace, je deviens fou", dit celui qui a fait ses débuts à Liège à l’âge de trois ans.