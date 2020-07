Carlos Rodriguez quitte (déjà) Seraing Liège Emmanuel Thyssen Le préparateur physique avait rejoint les Métallos à la mi-mai © Belga

Carlos Rodriguez n'est déjà plus le préparateur physique de Seraing (D1B). Le site du cercle métallo vient de l'annoncer. "Nous sommes au regret de vous informer du départ de notre préparateur physique, Carlos Rodriguez. Arrivé cet été, Carlos nous quitte pour des raisons familiales."



Un passage des plus courts qui va contraindre Seraing à se trouver un nouveau préparateur physique. "Nous le remercions pour l’important travail qu’il a réalisé durant son trop court passage au sein de notre club et lui souhaitons le meilleur pour la suite de son parcours."