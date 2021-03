© DR

C'est une bien triste nouvelle pour le monde du football liégeois et plus précisément verviétois ce lundi: Didier Hendrick s'est éteint des suites d'un cancer. Il y a quelques jours, il avait annoncé avoir perdu "son combat après sept ans de lutte", en précisant qu'il allait "se laisser partir".Durant sa carrière de footballeur, il a notamment joué à la SRU Verviers, puis a défendu les cages d'Ensival, Wegnez, Surdents, Trois-Ponts ou encore Sart. Il a également joué chez les Amateurs et au mini-foot.Les hommages se sont rapidement multipliés sur les réseaux sociaux à l'annonce du décès. La Dernière Heure/Les Sports+ présente ses plus sincères condoléances à son épouse Amanda, à ses enfants et à tous les proches de